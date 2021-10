Sotteville-lès-Rouen : le bibliobus a fêté ses 10 ans

Il stationne au milieu des immeubles, près d'un arbre. À l'intérieur, des enfants regardent des jeux de société, des DVD, des bandes dessinées, des livres. Dehors, trois autres courent à sa rencontre. Le bibliobus de Sotteville-lès-Rouen est un succès ! La preuve : depuis le 9 septembre et jusqu'au 18, la ville fête les 10 ans de la bibliothèque mobile à grand renfort d'ateliers maquillage, de contes et de musique.

Six quartiers desservis

Depuis 10 ans, le camion stationne tous les 15 jours sur cette place qui compte parmi les six quartiers de la commune desservis par cette bibliothèque mobile. "La ville est grande. Plutôt que de créer des antennes pour la bibliothèque, nous avons choisi de nous déplacer dans les quartiers les plus éloignés", raconte Élisabeth Cloarec, qui est venue aider Mathilde Capet, l'une des deux animatrices du bibliobus. Pour aller à la rencontre des Sottevillais, la ville a choisi de créer un bus avec de "grandes baies vitrées, une banquette et une table à l'intérieur, explique Élisabeth. C'est le seul bibliobus dans l'agglomération." En plus de sa mission culturelle, le bus propose également des animations scolaires pour donner le goût de la lecture aux écoliers de la ville.

Pratique. http://biblio.mairie-sotteville-les-rouen.fr