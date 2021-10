tovarnik (Croatie) (AFP). Les premier migrants sont entrés en Croatie

Un groupe de 30 à 40 migrants sont entrés en Croatie mercredi matin depuis la Serbie, les premiers à pénétrer dans ce pays de l'Union européenne depuis que la Hongrie a fermé sa frontière mardi, ont constaté des journalistes de l'AFP. Le groupe constitué majoritairement de Syriens et d'Afghans et comportant des hommes, des femmes et des enfants, a passé la frontière au niveau de Tovarnik (nord-est de la Croatie), après avoir transité par la ville serbe de Sid. Ils ont été interpellés par la police croate peu après avoir franchi la frontière et ont été conduits à Tovarnik pour y être enregistrés et y recevoir, le cas échéant, des soins. La police avait fait état dans un premier temps d'un groupe d'"une vingtaine de migrants, essentiellement des femmes et des enfants" entrés en Croatie près de Tovarnik, soulignant qu'ils s'agissait des premiers migrants recensés depuis les nouvelles mesures de Budapest. Les migrants en provenance en majorité du Moyen-Orient sont à la recherche de nouvelles voies d'accès aux pays riches de l'Union européenne après que la Hongrie, qui a vu transiter plus de 200.000 d'entre eux depuis le début de l'année, leur a fermé sa frontière mardi.

