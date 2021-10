Luxembourg-France : interview de Laurent Blanc

Les deux bannis de Knysna, Evra et Ribery ne semblent pas angoissés, Laurent Blanc leur a tout de même demandé de se concentrer sur le match et d'oublier ce qui se passe à l'extérieur.



Face au Luxembourg, Laurent Blanc s'attend à un match difficile, les Luxembourgeois ayant pris l'habitude d'évoluer avec un seul attaquant, les autres joueurs ne faisant que défendre. Un match piège dans toute sa splendeur, on se souvient que le Bèlarus, actuel deuxième et candidat à la qualification, est reparti du Luxembourg avec le point du match nul.



Seule solution pour faire sortir les Luxembourgeois de leur 16 mètres, ouvrir le score assez vite. Cette solution pourrait amener Laurent Blanc à titulariser Franck Ribéry, véritable joueur de rupture.



Luxembourg-France, c'est ce soir à 21h au Stade Josy Barthel.

copyright photo : AFP

Interview réalisée par Didier Foyer.