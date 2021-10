Droit d'asile : une journée d'information gratuite par les avocats de Rouen

A-t-on le droit d'accueillir un réfugié ? Dans quel cadre ? Comment s'y prendre ? C'est à toutes ces questions que les avocats rouennais vont répondre mercredi 16 septembre à la maison des avocats. "Nous avons assisté à cet élan de générosité sans précédent venant des Etats, du milieu associatif et des particuliers. Nous nous sommes donc dits qu'il y avait un besoin d'information sur des points du droit d'asile. Nous avons alors décidé d'organiser cette journée pour informer le public concerné, à savoir les migrants et ceux qui sont volontaires pour les accueillir", raconte Arnaud de Saint-Rémy, bâtonnier de l'Ordre des avocats de Rouen.

Peut-on héberger légalement ?

De 9h à 12h et de 13h à 17h, 18 avocats vont donc se relayer, sur place et au téléphone (02 32 08 32 78) pour répondre à toutes les demandes. Déjà, Arnaud de Saint-Rémy donne quelques pistes. "Oui, on a le droit d'accueillir un réfugié depuis la loi du 31 décembre 2012. Mais cela ne peut être que bénévole et provisoire." Depuis la loi Asile du 31 juillet 2015, c'est à l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII) de centraliser les demandes d'accueil et de gérer cet hébergement dans un délai de 3 à 11 jours. Les avocats vont également pouvoir informer les accueillants et les migrants sur les démarches à suivre.

Cette journée pourrait être la première d'une longue série. Face à l'afflux de migrants, le problème pourrait s'avérer durable. "Nous pensons à pérenniser ce rendez-vous d'information. Reste à en étudier la fréquence."

Pratique. Mercredi 16 septembre de 9h à 12h et de 13h à 17h à la maison des avocats de Rouen (esplanade de l'Espace du Palais). Egalement par téléphone au 02 32 08 32 78. Gratuit et confidentiel.