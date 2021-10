Beau week-end de rentrée pour le tennis de table argentannais

Pro B messieurs : un 3 à 3 au parfum d'exploit face à Issy les Moulineaux.

Exploit car les forces en présence donnaient peu de place à un pronostic favorable aux Argentanais. Mais les joueurs et le staff ornais étaient déterminées à ne pas subir la situation.

Issy les Moulineaux descends de Pro A et a annoncé ses prétentions d'y remonter. Pour concrétiser cet objectif ils ont fait une recrue de renom en la personne de Damien Éloi qui figurait ces dernières années dans l'effectif de Pro A de Chartres.

Argentan, diminué par les absences de Segun Toriola, actuellement aux All African Games et de la non arrivée de la jeune recrue argentanaise, Yan Minghui, se devait de montrer ses capacités de surmonter cet handicap.



Les nouveaux au rendez-vous.

Filip Szymanski a bien préparé sa saison depuis 2semaines en s’entraînant dur 2 fois par jour dans le club Ornais. Il a, jour après jour, élevé son niveau de jeu pour arriver dimanche : gonflé à bloc. Une courte défaite face à Enzo Angles pour sa première sortie sous les couleurs argentanaises, pour ensuite apporter le point du 2 partout face à Alexandre Cassin N°1 junior français. Une attitude exemplaire tant à la table, que sur le banc.

Filip Popov, la recrue de dernière minute qui devait compenser le règlement survenu pendant l'été et qui a également permis de palier aux absences précitées n'a pas décroché de point face à Issy. Il est vrai qu'il n'a lui pas vraiment eu l'occasion de préparer cette rencontre.

Un Georgios Fragkoulis … extraordinaire!

On le savait, il le savait, qu'il pouvait jouer à ce niveau ; mais cette fois il a décroché 2 victoires de haut vol.

Rappelez vous, l'an dernier face à L'ACBB, Lebesson, N°2 français et 50 mondial avait souffert en concédant une balle de match face à Fragkoulis. Un excellent signe pour l'avenir mais qui avait paradoxalement bloqué et perturbé Georgios, se convainquant, certes qu'il jouait de mieux en mieux, mais qu'il ne savait pas concrétiser ses opportunités. Il a pourtant été perturbé par une blessure pendant sa préparation mais conseillé et soigné par l'ostéopathe du club Michel Roux, le club a programmé une préparation adaptée pour lui permettre de figurer ce dimanche à Issy. Il a fait mieux , en montrant une grosse détermination .

C'est maintenant fait, et de quelle manière!!! Combativité exemplaire, niveau de jeu très au dessus de la moyenne, des phases de jeu "hors catalogue" qui ont terrassé non sans mal les 2 stars d'Issy, Damien Éloi, et Bai. face à Bai, pour tenter de décrocher le match nul, Georgios sauve 2 balles de set dans le premier pour s'imposer 12 à 10, gagne le second 11à 9, sauve 2 balles de set pour revenir à 10 10 dans le 3ème, si proche de la victoire... s’incline dans ce set 12 à 10. Dans le 4ème, il est à 9 partout, à nouveau si proche; il concède ce set 11 à 9, 5ème et dernier set, Bai prend les devants et mène 4 à 1… Georgios vacille mais ne flanche pas, avec une combativité et un niveau de jeu rarement atteint, il revient à 7 partout pour finalement l'emporter 11 à 8. Bravo Georgios, bravo à toute l'équipe qui a montré une cohésion exceptionnelle à la hauteur des attentes du staff.

Exploit aussi des féminines

2 heures plus tôt, l'équipe féminine en Nationale 3 avait été la première a déclencher officiellement la saison, dimanche salle Michel Pelchat. Face à Roncq, banlieue Lilloise.

La première sélection de la saison était composée de 2 piliers de l'équipe, la capitaine Anne-Sophie Charpie et Laéticia Deleuse; de la petite jeune Nina Launey-Pei qui, suite à quelques sélections en équipe première la saison passée, pouvait savourer son nouveau statut de titulaire de l'équipe Nationale féminine du club. Et surprise..., de l'expérimentée Nathalie Demangel, femme et mère de pongistes, qui a repris du service pour répondre au besoin du moment.



Un scénario inattendu !

Si Laéticia et Anne-Sophie devaient planter le décor en imposant leur supériorité théorique, la réalité rappela à tous que la beauté du sport compétition réside dans son incertitude. Laéticia, visiblement pas encore revenu dans le rythme et Nathalie, comme cela était prévisible, éloignée des tables depuis plusieurs années, ont concédé leur premier simple pour installer les Lilloises en tête de cette rencontre. 0 à 2, avant qu'Anne-sophie et Nina égalisent en emportant leur confrontation. mais à nouveau, les lilloises renouvelaient leur première rotation pour mener 4 à 2, puis 5 à 2... Nina réduisait le score, 3 à 5. Les 2 doubles prenaient une importance considérable pour permettre à Argentan de continuer à espérer.

C'est avec brio que les ornaises se sont imposées lors des 2 doubles, pour revenir à un score de parité 5 à 5. Laéticia et Nina entraient à nouveau dans l'aire de jeu pour leur dernier simple. Nina dans un grand jour apportait son 3ème point en simple en s'imposant 3 sets à 0 face à la N°2, permettant à Argentan de passer en tête pour la première fois. Pendant ce temps, Laéticia, battante s'il en est, revenait d'une situation très mal engagée face à la leader nordiste, pour finalement s'imposer 3 sets à 2, après avoir été mené 0 à 2.

7 à 5 pour Argentan, 2 derniers simples au programme, Anne-Sophie face à la N°3 et Nathalie face à la N°4. Une victoire nécessaire pour remporter cette rencontre. Combats acharnés sur les 2 tables, Nathalie, une nouvelle fois perds les 2 premiers sets, alors qu'Anne-Sophie s'incline d’extrême justesse, 11 9 au 5ème set... le 7 à 7 se profile, le destin de l'équipe tient dans la raquette de Nathalie. C'est avec une volonté de fer, que Nathalie a inversé la tendance, en alignant 3 sets d'affilée pour obtenir ce point précieux, synonyme de victoire d'équipe.

Un succès obtenu dans la douleur, revêt un supplément de joie. Les filles peuvent être fières d'elles, même si certaines n'ont pas présenté leur meilleur niveau de jeu, elles ont tout donné et ont chacune apporté leur pierre à l'édifice.