Bonne table : Le Triolet, un plat, un café en plein centre

Sa renommée n'est pourtant plus à faire auprès des nombreux habitués présents à midi ce jour-là dans la salle et en terrasse. Les différents plats au menu m'incitent à tester les lieux. Je me laisse tenter par le menu plat-dessert à 13€. Je choisis le bourguignon à la joue de bœuf tandis que mes amis préfèrent deux autres plats au menu du jour : une cassolette de la mer accompagnée de spaghettis et une bavette d'aloyau sauce au poivre servie avec des frites et de la salade.

Au bon goût des plats de nos grands-mères

Les plats sont servis rapidement et sont copieux. Ici, le fait maison l'emporte sur la quantité de plats proposés à la carte. Le bourguignon me rappelle les plats traditionnels que préparaient nos grands-mères. En dessert, nous optons pour la tarte aux mirabelles et le fondant au chocolat et spéculoos. La tarte, agrémentée d'amandes, est bonne et faite maison. Du côté du fondant, il s'agit en fait plus exactement d'une tarte au chocolat. Le goût est malgré tout agréable. Un café pour faire couler le tout et nous repartons, ravis d'avoir découvert cette belle brasserie, qui propose chaque jour de la semaine des plats nouveaux.

Pratique. Le Triolet, 52 rue du Général Leclerc à Rouen. Tél. 02 35 89 63 07