Programmation : le Zénith part pour une nouvelle saison séduisante

Chanson

.Christine and the Queens (artiste pop solo). Vendredi 9 octobre à 20h.

Pratique. Tarif 36,30€. www.citylive.trium.fr

.HF Thiéfaine (Stratégie de l'Inespoir : nouvelle tournée).

Pratique. Mercredi 14 octobre à 20h. Tarif 39€. www.citylive.trium.fr

.Bob Dylan (légende planétaire du folk). Mardi 3 novembre à 20h.

Pratique. Tarifs 56,5 à 80,7€. www.premierrang.trium.fr

.M.Pokora (un véritable showman). Samedi 28 novembre à 20h30.

Pratique. Tarifs 57 à 65€. www.myticket.fr

.Amaury Vassili (le ténor chante Mike Brant). Samedi 21 novembre à 20h30.

Pratique. Tarifs 39 à 45€. www.citylive.trium.fr

Humour

.Les Bodin's grandeur nature (la vie à la ferme d'un grand nigaud et de sa mère vacharde).

Pratique. Vendredi 2, samedi 3 à 20h et dimanche 4 octobre à 15h. Tarifs 38 à 48€. www.citylive.trium.fr

.Chevallier et Laspalès (duo inénarrable, plébiscité par le public).

Pratique. Tarifs 39 à 49€ www.citylive.trium.fr

.Anthony Kavanagh (l'humoriste se dévoile dans un show à l'américaine).

Pratique.Tarif 39€. www.citylive.trium.fr

Classique

.Casse-Noisette (ballet de Petipa par la Cie de l'Opéra National de Russie).

Pratique. Samedi 7 novembre à 20h30. Tarifs 39 à 62€. www.ticketmaster.fr

.La Traviata (chef-d’œuvre de Verdi par l'Opéra National de Russie). Dimanche 6 décembre à 16h.

Pratique. Tarifs 39 à 62€. www.citylive.trium.fr

Et voici la sélection de nos deux coups de cœur :

- Johnny ravive la flamme

Bête de scène et éternel rockeur, Johnny Hallyday interprète des morceaux oubliés, des incontournables et des inédits issus de son 49e album studio, Rester vivant. Un style imparable et une étonnante énergie.

Pratique. Les 4 et 5 décembre à 20h. Zénith de Rouen. Tarifs 38 à 150€. www.premierrang.trium.fr

- Maître Gims : cool à flow!

Ex-leader de Sexion d'Assaut, Maître Gims mène de main de maître sa carrière solo depuis 2013. Son Warano Tour est l'occasion de découvrir la version live de son disque d'or Mon cœur avait raison.

Pratique. Lundi 7 décembre à 20h. Zénith de Rouen. Tarifs 40 à 49,9€. www.citylive.trium.fr

