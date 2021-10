Programmation : du rire aux larmes faites le plein au Zénith

Voici quelques dates à ne pas manquer :



Chanson

-Pascal Obispo en tournée MillesimeS. Mardi 14 octobre à 20 h. Tarifs 41 à 55 €. www.citylive.fr

-Shaka Ponk : une version plus rock’n’roll. Vendredi 17 octobre à 20 h. Tarifs 33 à 45 €. www.premierrang.trium.fr

-Tal, couronnée aux NRJ music awards. Dimanche 19 octobre à 17 h. Tarifs 39 à 45 €. www.premierrang.trium.fr

-Détroit, né de l’union de Bertrand Cantat et Pascal Humbert. Samedi 25 octobre à 20 h. Tarifs 33,8 €. www.ticketnetmaster.fr

- Stromae : du beat et du style. Alors que le jeune chanteur collectionne les disques d’or et de platine, voici une occasion de retrouver sur scène l’auteur des tubes Papaoutai et Formidable. Mercredi 29 octobre à 20 h. Zénith de Rouen. Tarifs 34 à 39 €.

-Jean-Louis Aubert chante Houellebecq mis en poème. Mercredi 12 novembre à 20 h. Tarifs 39 à 59 €. www.premierrang.trium.fr

-Yannick Noah, deux ans de maturation pour cette nouvelle scène. Vendredi 21 novembre à 20 h. Tarifs 29 à 65 €. www.citylive.fr

-Oui-Oui et le grand carnaval. C’est la fête à Miniville. Samedi 8 novembre à 14 h. Tarifs 25 à 33 €. www.citylive.fr

-Disney sur glace, transporte dans un monde magique. Mardi 2 décembre à 20h et mercredi 3 décembre à 14 h et 17 h 30.



Danse

-Brahim Zaiba, le danseur chorégraphe dans une scène partagée. Dimanche 9 novembre à 15 h 30. Tarifs 30 à 43 €. www.citylive.fr

Familial

-Mozart opéra rock en version symphonique mercredi 22 octobre à 20 h. Tarifs 35 à 55 €. www.citylive.trium.fr

-Arturo Brachetti, étonnant transformiste. Samedi 15 novembre à 20 h 30. Tarifs 24 à 65 €.



Humour

- Gad Elmaleh : roi du rire. Face au succès de son dernier spectacle Sans tambour, Gad Elmaleh décide de prolonger sa tournée avec des dates supplémentaires : de l’or en barre. Mardi 7 et mercredi 8 octobre à 20 h. Zénith de Rouen. Tarifs 54,5 / 62 €. www.citylive.fr

- Claudia Tagbo fait son show. Dans son nouveau spectacle Crazy, Claudia Tagbo marie avec élégance humour, danse et chant et révèle des talents multiples associés au service du rire. Samedi 29 novembre à 20 h 30. Zénith de Rouen. Tarif 32 €.

- Laurent Gerra fait son music hall. Mardi 16 décembre à 20 h. Tarifs 47 à 55 €.

Pratique : www.zenith-de-rouen.com