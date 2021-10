Keira Knightley est Mademoiselle Coco

Les actrices tournent dorénavent de vrais courts métrages pour les marques de luxe, après Natalie Portman pour Miss Dior c'est au tour de l'actrice britannique Keira Knightley 26ans, de jouer dans une publicité pour Chanel.

L'actrice se met en scène pour le célèbre Coco Mademoiselle, tour à tour pilote de moto et mannequin, séductrice et insensible face à un photofraphe qui succombe à son charme et on le comprend lorsque que l'on regarde ce film publicitaire de 3 minutes et 20 secondes ponctué par la voix de la chanteuse anglaise Joss Stone.

Keira Knightley est encore à l'affiche du film Last Night avec Guillaume Canet et dans un film indépendant Never Let me go