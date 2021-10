Les faits divers du week-end à Rouen et dans l'agglo

90 jours d'ITT pour une bagarre

Les faits se déroulent vendredi 11 septembre peu avant minuit. La Brigade Anti-Criminalité est requise pour se rendre route de pont de l'Arche à Saint-Pierre-les-Elbeuf. Là, les policiers croisent deux personnes sur un scooter, un jeune homme et sa petite amie, qui font signe aux policiers de s'arrêter. Le conducteur, un jeune né en 1997, explique qu'il devait rejoindre un groupe d'amis mais a été pris à partie par deux individus qui ont tenté de lui dérober son scooter. Une bagarre s'ensuit, mais le jeune homme réussit à s'échapper. Les deux mis en cause prennent alors la fuite dans une Peugeot 106 et poursuivent l'un des amis de la victime - venu aider cette dernière - qui est parti à pied. Ils le percutent. Le passager de la 106 descend ensuite porter des coups au visage du jeune accidenté. Le jeune a été transporté au centre hospitalier des Feugrais. Il souffre d'une fracture ouverte du tibia, d'une fracture au nez et de nombreuses contusions au visage. Il a reçu une Incapacité Totale de Travail de 90 jours.

Les deux occupants de la Peugeot 106 ont été interpellés. Le conducteur, un jeune né en 1989 et demeurant Caudebec-les-Elbeuf, était en défaut de permis de conduire, défaut d'assurance et conduire sous l'empire d'un état alcoolique.

Un colis suspect en gare du Havre

Un caddie contenant une boîte en polystyrène laissé dans un wagon d'un train reliant Paris au Havre samedi 12 septembre à 22h35 a contraint les responsables de la gare du Havre d'évacuer cette dernière. Le service de déminage de Caen est venu prendre en charge le caddie.

Ils mettent le feu aux poubelles

Samedi 12 septembre en pleine nuit, la Brigade Anti-Criminalité et la brigade canine interpellent sept jeunes rue Jean Jaurès au Havre. Quelques heures avant, les policiers avaient été requis pour deux feux de poubelles rue Caligny. Les forces de l'ordre retrouvent un groupe dans le secteur, qu'ils contrôlent. Le groupe est finalement laissé libre. Plus tard, un autre feu de poubelle se déclare. Les policiers retrouvent le même groupe à proximité de l'incendie. Une surveillance est mise en place. Rue Verdun, le groupe s'affaire autour d'une poubelle, y met le feu et prend la fuite. Ils sont tous interpellés. Les sept jeunes, nés entre 1998 et 2000, ont été placés en garde à vue et ont reçu une Convocation par Officier de Police Judiciaire pour mineurs.

Ils tentent de voler un cyclomoteur

A 4h du matin le dimanche 13 septembre, Police Secours est requis pour quatre individus qui s'affairent autour d'un cyclomoteur rue Martainville à Rouen. Les policiers se rendent sur place et aperçoivent les quatre jeunes pousser un scooter rue du Général Sarrail. Ils sont contrôlés et expliquent tous avoir trouvé le scooter de marque Yamaha. L'antivol du cyclomoteur est cassé. Les jeunes, nés en 1998 et 2000, ont été interpellés. L'un d'eux, habitant Créteil, avait en plus tenté de dissimuler des stupéfiants dans son caleçon.