Grand-Quevilly : des oeuvres d'art en location

Pas moins d'une centaine d’œuvres, acquises par la municipalité au cours des dernières décennies, pourront être empruntées pour un délai de deux mois par les particuliers, les établissements scolaires ou les collectivités. Selon Sébastien Martine, adjoint à la culture de Grand-Quevilly, l'idée était non seulement de "rendre accessible aux Quevillais ce qui leur appartient" mais aussi de démocratiser l'accès à la culture.

Logique d'ouverture

"Le projet donne une traduction concrète à l'idée de culture pour tous, s’enthousiasme Sébastien Martine, puisqu'il permet de déconcentrer les œuvres sur le territoire." Parmi les œuvres disponibles à la location, on trouve notamment des toiles de Joan Miro, de Francis Bacon, des gravures de Jan Voss ou encore des photographies de Thibault Cuisset et de Patrice Latron. L'emprunt occasionnel, très abordable, coûte à l'emprunteur entre cinq et huit euros tandis que l'abonnement annuel, qui permet de louer huit œuvres à l'année, se situe entre 20 et 50 euros.

Pratique. Maison des Arts de Grand Quevilly. Regard sur la collection#1. Du 15 septembre au 24 octobre.