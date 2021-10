Paris (AFP). Ligue 1: Rennes s'impose à Nantes s'installe à la 2e place

Rennes s'est installé à la 2e place de la Ligue 1 après une 4e victoire d'affilée obtenue à Nantes (2-0), qui a terminé la partie à 9, dimanche à la Beaujoire lors de la 5e journée de Ligue 1. La rencontre a basculé après l'exclusion à la 52e minute du Nantais Adryan pour une faute sur Edson Mexer. En supériorité numérique, les Rennais ont alors mis les bouchées doubles et trouvé l'ouverture grâce à l'international français Paul-Georges Ntep (67e), déjà adroit pour sa toute première titularisation de la saison. Le 2e carton rouge adressé au nouvel attaquant islandais du FC Nantes Kolbeinn Sigthorsson a ensuite tué tout suspense (79e) avant un 2e but rennais signé Giovanni Sio (89e). Rennes pointe désormais à un petit point du PSG, tenu en échec vendredi par Bordeaux (2-2) au Parc des Princes sur deux boulettes de son portier allemand Kevin Trapp. L'entraîneur rennais Philippe Montanier a aussi bien su gérer l'absence du gardien Benoît Costil, blessé à un genou avec l'équipe de France et remplacé sans soucis par Abdoulaye Diallo. Ce 2e revers de rang relègue Nantes à la 10e place. Résultats de la 5e journée de la Ligue 1 de football: vendredi Paris SG - Bordeaux 2 - 2 samedi Lyon - Lille 0 - 0 Lorient - Angers 3 - 1 Montpellier - Saint-Etienne 1 - 2 Nice - Guingamp 0 - 1 Troyes - Caen 1 - 3 Toulouse - Reims 2 - 2 dimanche Gazélec-Ajaccio - Monaco 0 - 1 Nantes - Rennes 0 - 2 (21h00) Marseille - Bastia

