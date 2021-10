Venise (AFP). Mostra: Lion d'Or pour Desde allà de Lorenzo Vigas, Luchini meilleur interprète

"Desde allà" du réalisateur vénézuélien Lorenzo Vigas, l'hisoire âpre d'une rencontre entre un quinquagénaire et un adolescent sur fond de sexe et de solitude, a reçu samedi soir le Lion d'Or du meilleur film à la Mostra de Venise. Ce film au rythme lent, marqué par les silences et les contrastes entre un monde intime aride et un extérieur plein de vie, avait été longuement applaudi jeudi en projection de presse et faisait partie des favoris. Fabrice Luchini, dans le rôle d'un président de cour d'assises aigri et amoureux dans "l'Hermine" de Christian Vincent, a reçu le prix Volpi de la meilleure interprétation masculine à la Mostra de Vincent. "Je suis bouleversé par le prix que vous m'avez donné, grazie mille, un prix à Venise, c'est la plus belle récompense possible", a affirmé l'acteur, en tournage en Normandie (ouest), dans un message vidéo, en rappelant son attachement à l'Italie, hérité de son père né à Assise.

