Disparition de Joackim Lebreton : épilogue tragique

C'est ce qu'a confirmé le procureur de la république à Caen, après la reconnaissance formelle des vêtements qu'il portait lors de sa disparition le 28 février dernier. Son permis de conduire a aussi été retrouvé dans son portefeuille.



Le corps a été aperçu par un kayakiste aux abords de l'Alcyone, bateau de la fondation Cousteau, ancré sur le quai.

Une autopsie doit être pratiquée demain, vendredi 25 mars.



Le corps ne porte pas de traces de coups selon les premières constatations et l'enquête privilégie la thèse de la chute accidentelle. Ecoutez à ce sujet l'interview de Catherine Denis, procureur de la république ci-dessous.





Le jeune ornais de 22 ans était venu à Caen fin février pour fêter l'anniversaire d'un de ses amis. Il s'était vu refuser l'entrée d'une boîte de nuit du centre ville de Caen et n'avait plus donné signe de vie depuis.



Un important dispositif de recherche avait mis en place : des plongeurs avaient sondé le bassin Saint-Pierre, un hélicoptère avait survolé la zone et un Saint-Hubert, chien au flair remarquable, avait même aidé les enquêteurs. Les proches de Joackim se sont mobilisés ces dernières semaines en affichant partout dans la ville des avis de disparition, organisant aussi un concert ou encore des marches pour leur fils et ami.