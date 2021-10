Astana (Kazakhstan) (AFP). Retour sur Terre du Russe Padalka, le cosmonaute ayant passé le plus de temps dans l'espace

Le Russe Gennady Padalka est revenu sur Terre samedi avec deux autres astronautes de la Station spatiale internationale (ISS), devenant le cosmonaute qui a passé le plus de temps dans l'espace, avec 879 jours cumulés en cinq missions. M. Padalka, 57 ans, a atterri sur une steppe aride du Kazakhstan comme prévu à 00H51 GMT, accompagné du cosmonaute kazakh Aidyn Aimbetov et de l'astronaute danois Andreas Mogensen. "L'atterrissage a eu lieu. Tout va bien", a déclaré un porte-parole de l'agence spatiale russe Roscosmos. Le Russe, qui commandait la 44e expédition vers l'ISS, avait battu le 28 juin un record vieux de 10 ans, celui du nombre total de jours passés dans l'espace, jusque-là détenu par un autre Russe, Sergei Krikalev (803 jours, neuf heures et 41 minutes). La dernière mission de M. Padalka avait commencé le 27 mars, lorsqu'il avait décollé du cosmodrome de Baïkonour (Kazakhstan) avec son compatriote Mikhail Kornienko et l'Américain Scott Kelly. Ceux qui sont redescendus avec lui samedi, Andreas Mogensen, le premier Danois dans l'espace, et Aidyn Aimbetov, le troisième cosmonaute de son pays, n'ont passé que peu de temps dans l'ISS: ils avaient décollé à bord du Soyouz TMA-18M le 2 septembre et n'ont accosté la station que le 4 septembre. "Je me sens bien", a déclaré M. Padalka après son retour historique, assis en train de boire du thé et grignoter une pomme, entouré de responsables du programme spatial russe. "Maintenant vous allez devoir vivre un peu sur Terre", a plaisanté Talgat Musabayev, chef de l'agence spatiale kazakhe Kazcosmos. M. Padalka s'est rendu quatre fois dans l'ISS au total. Il est la seule personne qui a commandé la station quatre fois. Son premier voyage spatial s'était déroulé en 1998, lorsqu'il avait quitté la planète pour un séjour de longue durée (199 jours) sur la station russe Mir. Son second séjour sur l'ISS, en 2009, avait duré juste aussi longtemps. L'équipage de trois hommes a quitté l'orbite pour entrer dans l'atmosphère de façon "parfaite" à 00H00 GMT, selon la Nasa (agence spatiale américaine), avant un atterrissage "dans le mille" à 146 kilomètres au sud-est de la localité kazakhe de Dzhezkazgan moins d'une heure plus tard. "Ca y est les gars, vous pouvez vous détendre maintenant", a déclaré M. Padalka à son équipage à l'approche de l'atterrissage. Le trio va être amené à l'aéroport de la capitale kazakhe, Astana, où ils rencontreront le président Noursoultan Nazarbaïev. Les voyages dans l'espace sont l'un des rares programmes de coopération internationale entre la Russie et l'Occident qui n'ont pas été annulés à cause du conflit en Ukraine. Mais le programme spatial commun a connu des difficultés cette année. Fin avril, la Russie avait suspendu tous les voyages dans l'espace pour presque trois mois après l'échec du vaisseau-cargo sans pilote Progress. Progress avait perdu le contact avec le sol et s'est consumé dans l'atmosphère, forçant un groupe d'astronautes à passer un mois supplémentaire dans l'ISS. En mai, un autre vaisseau russe, une fusée Proton-M transportant un satellite mexicain, s'était écrasé en Sibérie peu après son lancement. La Station spatiale internationale, dont la construction a coûté quelque 150 milliards de dollars (132 milliards d'euros), orbite autour de la Terre à environ 28.000 kilomètres par heure depuis 1998.

