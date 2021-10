Barcelone (AFP). Un demi-million d'indépendantistes ont manifesté à Barcelone, selon la préfecture

Près d'un demi-million de personnes ont participé vendredi à Barcelone à la fête nationale de la Catalogne, ou "Diada" transformée en manifestation pour l'indépendance, selon la préfecture, alors que la police locale avance le chiffre d'1,4 million de personnes. La préfecture, qui représente le gouvernement espagnol, estime cette participation entre 520.000 et 550.000 personnes. En 2014, lors de la même manifestation, Madrid et Barcelone avaient déjà fait état d'évaluations contradictoires sur le nombre de participants. La préfecture du gouvernement espagnol avait estimé entre 470.000 et 520.000 le nombre de manifestants, alors que la mairie de la ville du nord-est de l'Espagne, tenue par les nationalistes, avançait le chiffre de 1,8 million. La "Diada" de cette année revêtait pour nombre de participants une caractère "historique" en raison de sa proximité avec un scrutin, prévu dans deux semaines, qui pourrait ouvrir la voie à une sécession de la Catalogne.

