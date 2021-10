Hambach (France) (AFP). Les salariés de Smart France consultés sur un retour aux 39 heures

Revenir aux 39 heures, en échange d'un maintien de l'emploi jusqu'en 2020, c'est la proposition sur laquelle les 800 salariés du constructeur automobile Smart France à Hambach (Moselle) se prononçaient vendredi, en plein débat sur la réforme du droit du travail. "Pur hasard de calendrier", selon la direction: deux jours après la remise au Premier ministre d'un rapport très attendu sur la réforme du code du travail, un vote interne était organisé vendredi dans cette usine filiale du groupe allemand Daimler, pour dire "oui" ou "non" à un projet d'accord proposé par la direction pour baisser le coût horaire du travail. Isoloirs, urnes et feuilles d'émargement: dans quatre bureaux de vote disséminés à travers l'usine, à proximité immédiate des chaînes de montage, les salariés se pressaient en nombre pour voter, sous l'oeil d'assesseurs dépêchés par les syndicats. Le résultat du vote sur ce "Pacte 2020" doit être connu vers 18h00. Il n'est que consultatif: la direction devra ensuite, de toute façon, réunir à nouveau les syndicats, majoritairement opposés à ce projet. Smart France, qui produit chaque année quelque 100.000 véhicules biplaces dans cette usine située aux confins de la Lorraine, de l'Alsace et de l'Allemagne, doit participer à l'automne au lancement d'un nouveau modèle. La direction veut profiter de cette période d'activité soutenue pour améliorer la compétitivité du site et ainsi "se préparer à des périodes moins fastes". - 39 heures, payées 37 - A l'occasion des négociations annuelles obligatoires sur les salaires, elle a proposé, en échange d'une garantie de l'emploi jusqu'en 2020, d'augmenter la durée du travail à 39 heures hedomdaires dès l'an prochain, mais avec une rémunération calculée seulement sur 37 heures. Les cadres, eux, devraient abandonner des jours de RTT. Le dispositif est prévu jusqu'en 2020, après quoi l'usine repasserait aux 35 heures. "Il s'agit de travailler 12% en plus, tout en gagnant 6% de plus", détaille M. Steyer. Pour faire passer la pilule une prime exceptionnelle de 1.000 euros serait versée en deux fois sur deux ans. Et 50 intérimaires seraient embauchés en CDI entre octobre 2015 et fin 2017. Face à ces propositions, les salariés sont divisés. "Pour moi, l'effort demandé est acceptable", résume Bernard Pernot, 19 ans d'ancienneté chez Smart. "C'est un pari sur l'avenir, il faut le tenter", ajoute le technicien, qui vient de voter "oui". Sur quatre syndicats, trois sont cependant hostiles au texte proposé. En passant de 35 à 39 heures, les salariés ne gagneraient que 120 euros brut par mois en plus, soit 5,19 euros net de l'heure supplémentaire travaillée, a calculé la CFDT. "Signer cet accord", c'est "perdre de l'argent" et "aller à l'encontre de la loi" sur les 35 heures, martèle le syndicat dans un tract. - "Chantage à l'emploi" - La CFDT dénonce aussi un "chantage à l'emploi". Une accusation que la direction réfute. "Si les salariés refusent (l'accord), ils ne seront pas licenciés", a dit à l'AFP le directeur des ressources humaines, Philippe Steyer. "L'alternative proposée n'est pas un plan social" et chacun aura le droit, à titre individuel, d'accepter ou non de travailler selon les nouvelles dispositions, souligne-t-il. En tout cas pour les cadres et agents de maîtrises. Cette consultation préparée depuis plusieurs mois survient alors que le débat autour des 35 heures s'est invité cette semaine au coeur de l'agenda social. Le Premier ministre a certes écarté mercredi une modification du seuil de déclenchement des heures supplémentaires, ce qui aurait entraîné une "suppression indirecte" des 35 heures. Mais il a repris à son compte la principale préconisation du rapport Combrexelle qui lui a été remis mercredi: "ouvrir de nouveaux champs" de négociation collective sur quatre "piliers" -conditions et temps de travail, emploi et salaires.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire