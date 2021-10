Marseille (AFP). Passé près de la mort, Néry quitte la compétition, pas l'apnée

Après "la peur de sa vie" à cause d'une invraisemblable erreur de marque de profondeur (-139 m au lieu de -129 m), la star Guillaume Néry abandonne le haut-niveau, mais pas l'apnée, son "mode de vie". "On n'a pas le droit de faire des erreurs pareilles". Sans emportement dans la voix, Néry a tout de même frôlé la mort à cause de la terrible faute des organisateurs des Championnats du monde. "Si je n'avais pas ce niveau d'entraînement, grâce à mes 20 ans d'expérience, ce qui aurait pu être fatal s'est transformé en accident", explique-t-il au téléphone à l'AFP, depuis Limassol (Chypre). Sa vie a tenu à un scotch. Un scotch mal fixé a entraîné une cascade de confusions qui ont envoyé l'apnéiste à 139 m au lieu de 129 m de profondeur, lors des dernières plongées de préparation Championnats du monde d'apnée libre, qui se déroulent à Chypre du 11 au 20 septembre. Les athlètes fixent eux-mêmes leur objectif avant de plonger, Néry avait demandé la marque 129 m, soit un mètre de mieux que le record du monde. Sans même s'en apercevoir, il est descendu dix mètres plus bas Victime d'une syncope en remontant, à dix mètres de la surface, il souffre d'un ?dème pulmonaire. Mais "dans trois jours je n'ai plus rien", assure-t-il. Néry n'a "aucun souvenir d'une bonne partie de la remontée, j'ai récupéré la plaquette (des -139m), commencé à palmer, et le souvenir suivant je suis sur le bateau. Difficile de témoigner." - 'Plus de record' Ramené inconscient à l'air libre par les sauveteurs, auxquels il adresse "un grand merci", le Niçois (33 ans) a eu suffisamment la trouille pour abandonner l'apnée de compétition. "J'en ai assez, je ne veux plus de record", dit-il, quittant la compétition frustré de son record involontaire, non homologué puisqu'il s'est évanoui. Il avait déjà détenu le record en 2008 (-113 m). "C'est dur à encaisser aussi, regrette-t-il, on m'a un peu saboté ma saison, même une grande partie de ma carrière, j'ai mis du temps à arriver à ce niveau-là" "Mon niveau de maîtrise m'a sauvé la vie. La boucle est quand même bouclée", se console-t-il. Pourtant, dans son "éc?urement", il ressent "une compassion envers les organisateurs, qui ne sont pas des charlatans non plus, ils donnent le maximum. Mais j'ai encore du mal à penser que cela ait pu arriver J'organise des entraînements depuis des années, je sais quelle rigueur il faut pour régler les câbles, comment est-ce possible sur une tentative de record du monde? Il faut garder en tête que l'erreur est humaine" - 'Je ne porte pas plainte' - Les organisateurs "se sont confondus en excuses, ils trouvaient difficilement les mots pour justifier tout ça", raconte Néry. Mais "je ne porte pas plainte, les suites juridiques je m'en fous, ce qui m'intéresse est que cela serve, que cela ne se reproduise jamais".

