Canteleu : le brame du cerf à découvrir ce week-end

Cette fois, Alexandre Hurel, président de l'association, révèle les mœurs amoureuses des cervidés à Canteleu : "Entre mi-septembre et mi-octobre, c'est la période du brame : le moment où les mâles constituent leur harem de femelles, explique-t-il. C'est à la tombée de la nuit qu'on les entend le mieux car c'est une espèce crépusculaire ou nocturne." En cette période de rut, le mâle peut ainsi cohabiter avec une trentaine de femelles. Son cri rauque, qui peut être entendu à plus d'un kilomètre de distance, lui permet d'avertir les femelles de sa présence et dissuade ses concurrents.

Pratique. 11 et 12 septembre à 20h30. Parc animalier de Roumare à Canteleu. Gratuit. Réservation au 06 25 86 40 16