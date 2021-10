Paris (AFP). PSG: les choses sérieuses commencent, ça tourne

Mardi prochain, le Paris SG retrouve la Ligue des champions: "les choses sérieuses commencent", comme le dit l'entraîneur Laurent Blanc, qui ne prendra pas de risques avec les petits pépins physiques et va profiter de son "effectif de qualité et de quantité" pour faire tourner contre Bordeaux vendredi (20h30). . Ibra ménagé, Di Maria titulaire en puissance Laurent Blanc ne veut pas tenter le diable avec Zlatan Ibrahimovic, qui a été touché à l'abdomen lors des matches avec la Suède perdus contre la Russie (1-0) et l'Autriche (4-1) en qualifications de l'Euro-2016. "Il n'est pas dans le meilleur des états, il a connu une blessure avec la Suède. Il aurait pu jouer contre Bordeaux (vendredi soir en L1) mais il ne jouera pas, il ne sera pas dans le groupe. On a décidé de le laisser au repos et il sera en pleine forme contre Malmö", a expliqué l'entraîneur parisien devant la presse. Le match contre le club suédois, mardi en C1, tient aussi particulièrement à c?ur à "Ibra" car c'est son club formateur. "+Ibra+ aurait pu jouer si ça avait été une finale (vendredi). Il avait moins mal après le deuxième match avec la Suède qu'après le premier (où il avait été remplacé à la pause, NDLR). Il avait déjà eu une blessure similaire la saison passée, c'est une blessure qui n'est pas grave, mais c'est très douloureux", a juste ajouté Blanc. L'ancien sélectionneur n'a évidemment pas donné son onze de départ face aux Girondins, mais Angel Di Maria, resté au Camp des Loges durant la trêve internationale pour parfaire sa préparation, pourrait être titularisé après son entrée pour les dernières 25 minutes de la victoire à Monaco (3-0) le 30 août. Edinson Cavani, suspendu avec l'Uruguay, est lui aussi resté dans les Yvelines pendant la trêve et devrait donc retrouver son poste de prédilection dans l'axe de l'attaque en l'absence d'Ibra. . "Pocho" et David Luiz préservés ? Au delà des blessures (Javier Pastore, qui soigne toujours un mollet, ne sera pas aligné contre Bordeaux), Blanc réfléchit aussi en terme de temps de jeu pour d'autres internationaux rentrés tardivement cette semaine de leur sélection. Ezequiel "Pocho" Lavezzi n'est arrivé que ce jeudi matin à 5h30 de son périple avec l'Argentine. Soufflera-t-il contre Bordeaux ? Les Brésiliens - David Luiz, Marquinhos et Lucas - sont eux revenus du stage de la Seleçao mercredi après-midi. Blanc a livré tout haut cette réflexion: "David Luiz a joué deux matches avec le Brésil, et vous le savez on ne récupère pas de la même façon à 20 ans qu'à 30 (Luiz a 28 ans), tout ça on va en tenir compte". Quelle défense peut donc aligner Blanc face à l'équipe de Willy Sagnol? Thiago Silva n'a pas été convoqué en Seleçao, mais son entraîneur ne l'a pas senti déprimé: "Il a très bien vécu de rester ici, avec la volonté de revenir en sélection. Sa réaction a été très bonne". Thiago Silva formera peut-être vendredi soir la charnière centrale avec Marquinhos, qui est entré en jeu pour les 25 dernières minutes du match contre les Etats-Unis. Maxwell et Serge Aurier pourraient occuper les couloirs, plutôt que Gregory van der Wiel, passé à côté des deux matches des Pays-Bas perdus contre l'Islande (1-0) et la Turquie (3-0) qui placent les Oranje au bord d'une élimination pour l'Euro-2016. Et Blaise Matuidi ? Auteur d'un doublé avec les Bleus, "il a les moyens physiques pour redoubler les efforts", comme toujours, se félicite son coach. "Marathon man" peut sans doute jouer en L1 et C1 sans ciller. Programme de la 5e journée de Ligue 1 de football disputée vendredi 11, samedi 12 et dimanche 13 septembre: Vendredi 11 septembre (20h30) Paris SG - Bordeaux

