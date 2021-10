Tentative de vol à main armée à Dieppe

Jeudi 10 septembre peu après 19h, un individu entre dans le bar Le Nerval, situé rue de Stalingrad à Dieppe. Il porte un bas sur le visage et une capuche sur la tête. L'homme se présente à la caisse, sort une arme de poing et menace la patronne du bar, une femme née en 1961. Cette dernière prend peur et se met à crier. L'individu prend alors la fuite. Le mari de la patronne ainsi qu'un ami, alerté par les cris, se lancent à la poursuite de l'individu.

Il est interpellé par les deux hommes en possession d'un pistolet d'alarme à amorce. L'homme, né en 1987 et demeurant à Dieppe, a été pris en charge par la brigade de Dieppe.