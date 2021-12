Une Caennaise, de l'hôtellerie aux tremplins musicaux

Première de réception à l'hôtel Malherbe qui a fermé en novembre dernier, elle a longtemps mis de côté une carrière dans la chanson qu'elle se refusait de construire. "Et c'est vrai qu'avec la fermeture de l'hôtel, à 27 ans, je me suis dis : c'est le moment ou jamais", confie cette native de Caen, fille de musiciens qui à 13 ans était déjà partie intégrante d'une troupe de chanteurs amateurs.



En duel sur scène

Depuis, elle écume les castings et autres phases éliminatoires pour participer à des émissions de télévision. Dimanche 12 juillet, elle sera ainsi à Berck-sur-mer dans le cadre des "Voix de la chance", une scène estivale montée par la Française des Jeux et NRJ12. Ils étaient 340 sur la ligne de départ, ils ne sont plus que 24. Le vote du public et du jury désigne le vainqueur de chaque étape, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un. "C'est une belle opportunité de se faire reconnaître par des professionnels du monde de la musique".

Mais alors qu'elle espère également recevoir ces prochaines semaines une réponse positive pour participer à la célèbre émission de France 2 "N'oubliez pas les paroles", elle mise aussi sur internet pour développer son réseau. Sa première chanson Hold my hand est accessible sur la toile (Amazon). "L'idée n'est pas d'en vendre des centaines, mais plutôt de faire connaître ma voix". Une voix qui a tout pour se faire remarquer.