Lessay : la foire de la Sainte-Croix sous l'oeil d'un système de vidéosurveillance

La foire Sainte-Croix de Lessay ouvre ses portes ce vendredi 11 septembre. Ce rendez-vous millénaire attire chaque année entre 300.000 et 350.000 visiteurs qui arpentent et flânent dans les allées du festival de l’élevage, sur la légendaire allée des rôtisseurs, vibrent sur les manèges de la fête foraine ou visitent les stands de plus d’un millier d’exposants.

Cette année la foire est placée sous l’œil des caméras. Un système de vidéo surveillance a été installé. Les caméras voient à 360°, toute la surface de la foire sera scrutée pour la sécurité des exposants et des visiteurs selon Claude Tarin le maire de la commune qui a travaillé avec les services de l’Etat.

La foire de Lessay qui avait été le théâtre d’incidents violents en 2013 pourra compter sur le renfort d'une centaine de gendarmes.

La sérénité retrouvée l’année dernière doit perdurer, selon le maire de la commune, avec ce nouvel équipement.