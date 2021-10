Paris (AFP). Valls confirme la suppression immédiate des crédits exports pour les centrales à charbon sans dispositif anti-CO2

Le Premier ministre Manuel Valls a confirmé jeudi la suppression "immédiate" des crédits à l'exportation pour les centrales à charbon dénuées de dispositifs de capture et de stockage du CO2, lançant à l'Elysée la mobilisation pour la COP21. "Nous supprimons immédiatement les crédits exports pour tous les nouveaux projets de centrale à charbon qui ne sont pas dotés d?un dispositif de capture et stockage de CO2", a déclaré le chef du gouvernement devant 400 invités, élus et représentants de la société civile française. La ministre de l'Energie et de l'Ecologie Ségolène Royal avait annoncé jeudi au micro de France Info que les aides de l'Etat à Alstom pour l'export de centrales à charbon allaient être supprimées, mais redonnées au groupe pour investir dans les énergies renouvelables. Comme annoncé par le président François Hollande lors de la conférence environnementale de novembre, "ces aides vont être supprimées, le Premier ministre va le confirmer tout à l'heure", avait dit Mme Royal. "Mais j'ai proposé à Alstom que ces aides lui soient données pour investir dans les énergies renouvelables", a-t-elle précisé. Cette décision est l'une des principales promesses du gouvernement français en matière de réduction des énergies fossiles, qui prend valeur d'exemple à trois mois de l'ouverture de la conférence de Paris sur le climat (COP 21).

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire