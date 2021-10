Téléphone, Louise Attaque, Renaud, Polnareff: beaucoup de monde sur la route des retours

- Vous avez demandé Téléphone? -

Bientôt 30 ans que Jean-Louis Aubert et Louis Bertignac ont raccroché Téléphone pour mener avec succès des carrières solo. Mais une éventuelle reformation, au moins ponctuelle, fait de nouveau parler alors qu'un concert mystère pourrait réunir trois des quatre ex-membres sous le nom des "Insus?" vendredi soir dans une petite salle parisienne.

La reformation du groupe phare du rock français entre 1976 et 1986, dont les morceaux comme "New York avec toi", "Ca c'est vraiment toi" ou "Un autre monde" passent régulièrement à la radio, alimente des rumeurs depuis des années. On a par exemple cru les revoir sur scène au Stade de France mais ce projet, évoqué en 2010, a avorté.

C'est sans leur bassiste Corine Marienneau que Aubert (60 ans), Bertignac (61 ans) et le batteur Richard Kolinka (62 ans) devraient se retrouver sur scène vendredi, comme ils l'avaient fait de manière impromptue en 2013 au Bus Palladium avec Axel Bauer à la basse. Les intéressés refusant de s'exprimer sur ce concert, complet depuis des jours, les questions restent entières: s'agit-il vraiment d'une nouvelle aventure durable? Avec de nouvelles chansons?

Ils ont en tout cas déjà réussi un coup médiatique: remettre le groupe au coeur de l'actualité alors que vont paraître à l'automne une intégrale et un album hommage de reprises par des artistes plus jeunes.

- Louise Attaque se réveille -

En sommeil depuis dix ans, Louise Attaque reprend du service avec l'annonce d'un quatrième album pour janvier 2016. Une bonne nouvelle pour les fans d'un groupe célèbre pour son énergie et la fraîcheur de chansons comme "J't'emmène au vent", "Ton invitation" ou "Léa".

Révélé dans les années 1990 par des ritournelles entraînantes, la poésie urbaine de son chanteur Gaëtan Roussel et des solos de violon accrocheurs, le groupe distille depuis la mi-août quelques informations sur ce nouveau disque, le premier depuis "A plus tard crocodile" (2005). "Le mixage est presque terminé", vient-il d'annoncer sur Twitter.

Un retour aux sources pour Gaëtan Roussel qui, depuis dix ans, a beaucoup bourlingué et s'est fait un nom en solo avec des albums et des collaborations remarquées aux côtés d'Alain Bashung ou Vanessa Paradis.

- Renaud ne laisse pas "béton" -

Après plusieurs années de page blanche, Renaud a retrouvé l'inspiration. Depuis cet été, il est même en studio avec "une douzaine" de chansons, selon son entourage.

Même si l'attente est majeure autour de Renaud, dont le dernier album studio inédit date d'il y a presque dix ans ("Rouge sang", 2006), sa maison de disques Parlophone préfère évoquer "des sessions de travail" et ne pense pas forcément sortir ce nouvel album dès cette année.

Le "chanteur énervant" au bandana rouge, 63 ans, n'est visiblement pas resté insensible à la "Renaudmania" née l'an dernier après la publication d'albums de reprises. Fin mai, un sondage a désigné "Mistral gagnant", sa ballade de 1985, comme la "chanson française préférée de tous les temps", devant "Ne me quitte pas" de Jacques Brel et "L'aigle noir" de Barbara.

Reste une question: sa santé, connue pour être fragile. "Pour l'instant, il ne peut pas chanter", assurait en juin son frère Thierry Séchan. Renaud s'est toutefois dissocié publiquement depuis des propos de son frère.

- Polnareff, le studio après l'expo -

Revenir, c'est une spécialité pour le très rare Michel Polnareff, qui a croisé Renaud dans les studios ICP de Bruxelles.

Le chanteur aux lunettes blanches doit publier d'ici la fin de l'année son premier album inédit depuis 25 ans ("Kâma Sûtra", 1990.) Il a depuis fait des concerts en France mais n'a publié qu'une chanson inédite: "Ophélie flagrant des lits", en 2006. Promis fin 2014, cet album a été décalé mais devrait cette fois bien être au pied du sapin: "Il termine actuellement le mixage", assure son entourage.

Très présent sur les réseaux sociaux, "l'Amiral", 71 ans, a gardé le mystère sur ses nouvelles compositions. Pour patienter, les fans ont toutefois pu visiter la "PolnaExpo" que lui consacre jusqu'à la fin de l'année le MuPop de Montluçon. Ils étaient venus en nombre le 20 juin saluer leur idole, présent à l'inauguration et accueilli en rockstar.