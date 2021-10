La Tour, rue des Prairies Saint-Gilles

Au centre, un bar classique. A gauche, un espace cosy et intimiste, sous un plafond à la française. A droite, quelques tables sont entourées de références de vins de toutes régions. L'ensemble est classieux, et assez spacieux. L'endroit idéal pour un déjeuner professionnel.



Nous nous asseyons à une table ronde, plus conviviale. Le menu du jour propose un plat (osso bucco de dinde) et un café gourmand à 12,50 euros. A la carte, les salades normande et norvégienne côtoient les entrées plus curieuses, comme les huîtres chaudes en gratin au concombre (13 euros) ou le risotto de langoustines aux cèpes (15euros). En plat, cœur de rumsteak façon Chateaubriand (16 euros) ou ravioles de crabe et crème d'étrilles (13 euros). C'est le second que j'ai choisi dans le cadre de mon menu entrée, plat, dessert à 18 euros, après avoir dégusté en entrée un croustillant de camembert et pont-l'évêque. Si cela ne suffit pas à calmer entièrement ma faim, vient ensuite le dessert, une brioche perdue poëlée à la cannelle... excellente. Tout ceci arrosé d'un bon vin parmi les nombreuses propositions. Pour les gourmands, un menu à 29 euros offre plein d'autres promesses.

La Tour, 1 rue des Prairies Saint-Gilles. Tél. 02 31 44 18 06



Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire