Top départ des 24h pour l'emploi à Rouen

"Le public accueilli est très varié et va des demandeurs d'emploi aux jeunes diplômés en passant par les personnes en poste venues se renseigner", indique Anne-Sophie Fournier, de l'agence L4M.

Plus de 500 postes à pourvoir

Cette année, 42 exposants sont présents. Parmi eux, des entreprises bancaires, d'intérim ou de la grande distribution mais également un nombre important de centres de formation comme le Cesi, l'IFA Marcel Sauvage ou le Greta. "On dénombre plus de 500 postes à pourvoir à l'issue du salon, précise la société L4M. L'an dernier, 560 entretiens avaient été recensés hors salon." Et pour permettre aux candidats de préparer au mieux cette journée, un salon virtuel a été mis en place. "C'est une source d'information importante pour les visiteurs. Cela leur permet de préparer au mieux leur visite et de cibler les exposants qu'ils veulent rencontrer." Un moyen d'aborder plus sereinement la rencontre avec le recruteur. N'oubliez pas votre CV !