Economie : « Il y a un effet Métropole Rouen Normandie»

Lors de votre conférence de rentrée, vous vous félicitiez du réseau de pépinières construit sur le territoire. Que représentent-elles d'un point de vue économique ?

Il y a une montée rapide des conditions de succès de notre important réseau de pépinières. L'effet Métropole, c'est l'un des tous premiers réseaux de France de pépinières, de lieux où on accompagne les créateurs d'entreprises. Aujourd'hui, dans les pépinières de la Métropole il y a 165 entreprises et près de 700 emplois. Ce sont les entreprises de demain qui y sont.

Ecopolis, au Madrillet, a un peu plus d'un an. Pour quel bilan ?

Le bilan est excellent. Nous sommes en train de remplir cette pépinière dédiée aux nouvelles façons de construire, à l'écoconstruction au point que nous réfléchissons même à un Ecopolis 2. Même chose pour Seine Innopolis qui est vraiment un très beau succès. Il y a maintenant plus de 300 salariés à Petit-Quevilly. Nous songeons à un Seine Innopolis 2. L'idée est de situer Ecopolis 2 au Madrillet et Seine Innopolis 2 dans le périmètre de l'écoquartier Flaubert. Le message est clair : il y a ici des talents, une capacité d'initiative qu'il faut accompagner.

La Métropole a également repris la compétence voirie aux communes et s'investit dans la gestion des espaces publics des différentes municipalités...

Il y a eu plus de 10 000 interventions pilotées par la Métropole sur l'ensemble du territoire et plus de 10 millions d'euros qui ont été engagés. Ces budgets n'auraient peut être pas été mobilisés si la compétence était resté dans le giron de la gestion communale.

Vous allez mettre en place un fonds d'investissements communaux. Pour quelles opérations sera-t-il sollicité ?

Il faut que ce fonds soit mis en place dès le budget 2016. Ce fonds de soutien aux investissements communaux a vocation a mobiliser 75 millions d'euros sur 5 ans, soit 15 millions par an. Il doit permettre aux communes de continuer à investir dans leur patrimoine. Dans leur patrimoine immobilier d'abord : bâtiments, écoles, crèches, gymnase. Dans l'aménagement des espaces verts ensuite. Comme il y a des baisses de dotations de l'Etat, la Métropole doit accompagner les initiatives des communes. Et l'entretien du patrimoine est un enjeu décisif pour qu'il ne tombe pas en ruines.

Tous ces chantiers très utiles sont assurés par des petites entreprises du territoire : l'objectif de la Métropole est de soutenir le tissu des artisans locaux qui ont bien besoin de cette commande publique quotidienne qui vient des mairies.

