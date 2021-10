Tourisme et culture : « L'Historial Jeanne d'Arc à Rouen a un effet vitrine »

Etes-vous satisfait de la fréquentation du Panorama XXL et de l'Historial Jeanne d'Arc ?

Le Panorama va fêter dans quelques jours son 100 000e visiteur en 9 mois. Le Panorama est déjà le premier équipement en termes de fréquentation de Rouen. L'Historial lui emboîte le pas avec près de 45 000 visiteurs et certaines de nos animations rencontrent le succès. On a changé un des spectacles de Cathédrale de Lumière et tout de suite le public a répondu présent. Fin août nous étions à 335 000 visiteurs, fin septembre, pas impossible que l'on batte le record de la première année où il y avait un effet de curiosité. Les visiteurs, ce sont nous mais aussi tous les touristes. Ca parle toutes les langues sur la place de la cathédrale.

45 000 visiteurs pour l'Historial, n'est-ce pas un peu décevant ?

Nous sommes très satisfaits. L'Historial a plus de visiteurs que le musée des Beaux-Arts. Nous avons une moyenne de visiteurs de 9 000 par mois quand le Panorama est à un peu plus de 10 000. C'est une fréquentation qui plus qu'ailleurs est constituée de beaucoup d'étrangers. Une bonne partie de l'avenir du tourisme venant de l'étranger à Rouen se joue grâce à l'Historial. Il y a un effet vitrine de l'Historial qui va se consolider. Malgré tout, il pêche encore un peu d'une image de musée traditionnel, ce qu'il n'est pas.

Nous connaissons votre attrait pour la Chine, économiquement comme touristiquement. Sont-ils venus en masse cet été ?

La Chine, c'est un projet sur lequel nous débutons. Un investisseur s'intéresse à Rouen pour engager de l'épargne de son entreprise ici à Rouen pour nous aider à développer le tourisme. Nous créons un cercle vertueux pour une clientèle exigeante et qui a des besoins très différents de la clientèle étrangère classique à Rouen. C'est un très bon signal. Rouen a une carte magnifique à jouer.

Quelle valeur ajoutée apportera le projet de pôle muséal visant à réunir sous une même direction neuf musées de la Métropole ?

Rouen est peut-être en France la Métropole qui a la plus grande densité de musées qui sont pour certains d'entre eux les plus importants de France. Nous avons la chance, dans le coeur de la Métropole, d'avoir tout près la tour Jeanne d'Arc, le musée des Beaux-Arts, le musée de la céramique, le musée de la ferronnerie, le Muséum d'histoire naturelle et le musée des Antiquités.

Des pass à tarifs réduits seront-ils proposés ?

Exactement, ce sera fait dès janvier 2016, il y aura un pass des musées de la Métropole. Nous réfléchissons aux tarifs pour faciliter l'accès aux musées pour les habitants et les touristes.

