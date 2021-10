Pro A : reprise musclée pour les pongistes caennais

Comment abordez-vous ce premier match à domicile ?

"Après Chartres, champion de France 2014 et finaliste de la Ligue des Champions, on reçoit le champion de France 2015, on commence par deux gros morceaux d'entrée de jeu. On ne part pas favori donc on ne se met pas de pression."

Quel est votre objectif ?

"Le premier objectif à court terme est de réussir l'intégration des nouveaux joueurs. Tout se passe bien, il y a une bonne entente entre les joueurs mais le groupe a besoin de vécu. Il nous faut de la compétition ensemble. Ensuite, le but est de pérenniser le club en Pro A donc d'assurer le maintien le plus rapidement possible. La saison est longue, cela ne va pas se jouer sur ces deux premiers matchs. On va simplement essayer de faire le mieux possible et de prendre quelques points là où on peut."

Comment s'est passée la préparation?

"L'entraînement a repris depuis plus d'un mois. Il y a eu des compétitions internationales en individuel avec les Open d'Autriche et de République Tchèque. Les résultats ont été un peu décevants. Jakub Kleprlik a été moyen pour reprendre ses mots, Romain Lorentz n'a pas réussi à sortir des poules alors qu'il en avait l'opportunité... C'est le jeu en individuel, maintenant place à l'équipe."

Pratique. Caen - Pontoise/Cergy, samedi 12 septembre (19h).