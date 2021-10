Crise des migrants : le maire de Caen veut "régler le fond du problème"

L'onde de choc provoquée par la crise des réfugiés se fait sentir jusqu'à Caen. Certains n'attendent pas que l'Union européenne fixe des quotas pour agir. Les militants d'Europe Ecologie Les Verts ont ainsi organisé une ronde silencieuse, samedi 5 septembre, devant l'esplanade de la mairie pour réclamer "l'accueil des réfugiés et le respect de la dignité humaine et de tous les migrants".

Régler le problème

D'autres vont plus loin à l'image de La Plaine Normande. Après avoir accueilli en 2012 des familles afghanes, l'office HLM récidive en proposant dix habitations de son parc immobilier. "Dix sur nos 11 000 logements, c'est un effort minime", relève Xavier Le Coutour, président du conseil d'administration, qui appelle les autres organismes HLM et les petites communes à en faire autant. "C'est pas parce que nous sommes un organisme anonyme qu'il faut s'exonérer d'une mission de solidarité".

De son côté, le maire de Caen, Joël Bruneau, ne savait pas en début de semaine s'il participera à la réunion des maires de France à Paris, samedi 12 septembre, visant à concrétiser et organiser leurs propositions d'accueil des réfugiés. "Je vois un certain nombre de gesticulations politiques autour du sujet et si j'étais président de la République, plutôt que d'organiser une conférence de presse pour restaurer mon image personnelle, j'essaierais de faire le tour des pays européens pour adopter une position commune et organiser une action contre Daech".

Il estime par ailleurs que la France doit faire entendre sa voix dans la coalition qui doit être développée pour lutter contre Daech.