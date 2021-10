Etudiants étrangers : pourquoi ils ont choisi Caen

"L'accueil est très bien organisé, avec des indications partout pour ne pas qu'on se perde", assure Marvin Patrick Kacoutie, ivoirien de 20 ans, étudiant en économie. "J'ai découvert l'université à l'occasion d'un forum Campus France à la maison et j'ai été séduit". Voisine en Afrique de l'Ouest, la Ghanéeene Amanda Sumabe, 22 ans, a entendu parler de l'université caennaise de la même façon, via ce forum : "Au niveau universitaire, Caen à une bonne réputation au Ghana. Je suis venu pour suivre des cours d'espagnol et j'entends bien en profiter pour apprendre le français." Rebecca Dudek, américaine de 21 ans, est venue pour la même raison : "Je suis étudiante en biologie et la compréhension du français est un atout de plus pour ma spécialité et dans le futur, j'aimerais participer aux différentes politiques scientifiques mises en place partout dans le monde."

27 nationalités sur le campus

Cette année, ils seront encore plus de 2 000 de 27 nationalités différentes sur le campus bas-normand, avec dans l'ordre des pays les plus représentés, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne pour la zone Euro, et les Etats-Unis, le Maroc et la Russie pour les nations extra-communautaires. "Je suis venue l'an passé rendre visite à des amis à Caen et j'ai adoré la ville avec beaucoup de jeunes. C'est plus facile de se faire des amis ici qu'à Paris et c'est ce qu'il y a de mieux pour maîtriser une langue", argue Camilla Møll, norvégienne de 24 ans, venue apprendre le français pour sa future carrière d'anthropologue. Idriss El Idrissi, marocain de 23 ans et arrivé à Caen sur les conseils de deux amis qui y ont obtenu un diplôme, pense lui aussi à son CV : "le premier objectif c'est booster ma carrière, le second : vivre sur un autre continent avec de nouvelles opportunités et faire face à de nouvelles difficultés". Chen Hui Huang, 22 ans, jeune chinois originaire de la province de Zhejiang a lui aussi misé sur Caen. "Je me retrouve à Caen car un de mes professeurs m'a vanté les mérites de cette université et j'aimerais travailler dans la distribution entre mon pays et la France."