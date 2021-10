L'aviation turque a mené dans la nuit de lundi à mardi une opération d'envergure contre les positions des rebelles kurdes turcs du PKK dans le nord de l'Irak, en riposte à une attaque qui a tué 16 soldats turcs, a annoncé l'agence progouvernementale Anatolie. Plus de 50 chasseurs turcs ont massivement bombardé pendant six heures 20 cibles du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), tuant "entre 35 et 40 terroristes", a affirmé l'agence.

