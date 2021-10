Les faits divers du week-end dans l'agglomération de Rouen

Un colis suspect à la gare de Rouen

Vendredi 4 septembre vers 19h15, la patrouille vigipirate est alertée d'un bagage suspect à la gare de Rouen. Un périmètre de sécurité est aussitôt mis en place. Le responsable de la gare décide de faire évacuer cette dernière. Environ 200 personnes sont évacuées. Le service de déminage est arrivé vers 21h et a neutralisé la valise, qui ne contenait que des vêtements. Sa propriétaire, une femme née en 1988, s'est rendue à la gare de Saint-Lazare vers 22h30 où elle a expliqué qu'elle avait oublié sa valise à Rouen. 30 trains ont été impactés par ce colis suspect.

Il tente de forcer les serrures des voitures

Vendredi 4 septembre peu après 18h30, le groupe de sécurité de proximité est requis pour un individu qui force des serrures de voitures en stationnement dans le secteur Saint Eloi à Rouen. Les policiers se rendent sur place et aperçoivent rue du Général Giraud un individu titubant, qui tient un couteau à steack dans la main. Il enfonce alors l'extrémité du couteau dans la serrure d'une Twingo. Les forces de l'ordre interviennent, l'individu jette le couteau. Il est interpellé pour tentative de vol à la roulotte et dégradations de véhicules. Ivre, le mis en cause né en 1967, a été ramené à l'hôtel de police.

Sous l'emprise de stupéfiants, il tente de rentrer dans un domicile

Les faits se déroulent le samedi 5 septembre en pleine nuit. C'est la Brigade Anti-Criminalité qui est requise rue de Grieu à Rouen. En arrivant sur les lieux, la requérante, une femme née en 1980, explique aux policiers qu'elle était en train de dormir lorsqu'elle a entendu une personne s'affairer autour de son véhicule Mercedes. Elle s'est donc levée et a aperçu l'individu devant la porte de son domicile, et tenter d'y pénétrer. Elle a alors fait appel à son mari, qui travaillait à ce moment là. Ce dernier est rapidement rentré à son domicile et a interpellé le mis en cause dans le jardin, en utilisant une bombe lacrymogène pour le neutraliser. Le mis en cause, un homme né en 1995 et demeurant à Rouen, était sous l'emprise de stupéfiants. Il a avoué aux policiers avoir pris du MDMA en boîte de nuit. Dans un état second, il a du mal à expliquer son geste. Il a été pris en charge par les sapeurs pompiers et transporté au CHU de Rouen où il a été hospitalisé.

Moumoune, la chatte perdue

Samedi 5 septembre, la Brigade Anti-Criminalité est envoyée par le quart judiciare pour interpeller un homme rue de Gessard à Rouen. Cet homme d'environ 50 ans est soupçonné d'avoir volé "Moumoune", un chat bicolore à son propriétaire vendredi 4 septembre. Les policiers se rendent chez le mis en cause, qui leur ouvre la porte. Il présente alors immédiatement l'animal, expliquant qu'il n'est pas à lui. L'animal, dont la queue est coupée, est reconnu par son propriétaire. Le mis en cause a été placé en garde à vue.

Du sang sur les mains

Les faits se déroulent le samedi 5 septembre, peu avant 7h du matin. Police Secours est requis par le Centre d'Information et de Commandement pour se rendre à la gare de Rouen où un individu aurait été mordu par un chien. En arrivant sur les lieux, les policiers aperçoivent un homme avec un chien type malinois en laisse.

Le requérant présente des traces de sang sur les mains. Il explique avoir été mordu aux mains et aux fesses. L'homme, né en 1988 et demeurant dans l'agglomération de Rouen, explique avoir voulu s'interposer entre le propriétaire du chien et un travesti. Le propriétaire aurait alors détaché son chien, qui l'aurait attaqué. Au moment où les pompiers allaient prendre en charge la victime, celle-ci a tenté de porter des coups au propriétaire de l'animal. Le propriétaire a été interpellé pour violences volontaires avec arme par destination. Le chien a été pris en charge par la police municipale et deposé à la Société Normande de Protection aux Animaux.

Ils volent du carburant dans les voitures

Dimanche 6 septembre, la Brigade Anti-Criminalité est requise peu après minuit pour un vol de carburant sur le parking du Super U de Maromme, situé rue des Martyrs. En arrivant sur les lieux, les policiers aperçoivent un individu muni d'une pompe à siphonner prendre la fuite à bord d'un véhicule Renault. Une heure plus tard, les policiers voient deux jeunes, dont un qui correspond au signalement, monter à bord d'un véhicule Laguna. Les policiers prennent contact avec les personnes à bord du véhicule, d'où se dégage une forte odeur de carburant. 30 litres d'essence, des gants ainsi qu'un système de pompage sont retrouvés dans le véhicule. Les deux jeunes, nés en 1995 et 1996 et demeurant tous les deux à Maromme, ont reconnu les faits.