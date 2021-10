Emmanuelle Bochenek-Puren, nouveau procureur de Cherbourg

Après six années passées au parquet de Cherbourg, Eric Bouillard a quitté le Cotentin direction Ajaccio, en Corse. C'est une femme qui lui a succédé le 1er septembre, Emmanuelle Bochenek-Puren.

Cette Vannetaise d'origine, âgée de 42 ans, arrive du parquet de Versailles où elle a occupé pendant quatre ans la fonction ce vice-procureur chargée du secrétariat général. Très attachée à la fonction de "parquetier", elle avait également travaillé à Nanterre, sur les dossiers économiques et financiers, ainsi qu'à Rochefort-sur-mer en tant que substitut.

Emmanuelle Bochenek-Puren a aussi consacré une partie de sa carrière à l'administration, avec notamment un poste de sous-préfet d'arrondissement en Alsace ou de directeur de cabinet en Dordogne. Il s'agit de son premier poste en Normandie. "Je trouve la ville de Cherbourg très attachante, et les premiers contacts avec les Cherbourgeois ont été bons, indique le procureur. Au tribunal, il y a visiblement un fort engagement professionnel et le travail de mes collaborateurs me semble de qualité".

"Le métier de procureur de la République évolue, nous veillons à l'application de la loi mais également travaillons à des politiques publiques de prévention. Ici à Cherbourg, je remarque que la délinquance routière et les violences intra-familiales sont une part importante des dossiers" poursuit Emmanuelle Bochenek-Puren, qui souhaite autant que possible être à l'écoute des justiciables. "Traiter les dossier dans son bureau c'est bien, mais connaître les gens, aller sur le terrain, c'est indispensable".