Mine d'or Musique: les sorties CD de la semaine du 21 mars

voici les sorties d'albums de la semaine.



Julien Doré

Voici aujourd'hui le nouvel album de Julien Doré intitulé « Bichon ». Un titre choisi car le chanteur trouve que la description de ce chien lui correspond bien : « Il est aussi joueur avec les enfants qu’il est doux avec les personnes âgée,Il est à l’aise dans un appartement ou dans un jardin, Il est capable de s’adapter à toutes les situations. Venez juger vous-même le 2ème album de Julien Doré, voici le 1er extrait que vous avez découvert sur Tendance Ouest : « Kiss me forever ».

Vidéo 1 en bas de l'article

The Strokes

The Strokes reviennent 5 ans après « First Impressions on Earth » . Avec leur nouvel album qui s'appelle « Angles » , vous retrouverez les 1ères sonorités du groupe , une sorte de renaissance qui a touchée les critiques puisque l'accueil du 1er extrait a été très bon. Regardez le clip, c'est « Under Cover of Darkness », un titre qui a été offert pendant 48h par le groupe lors de sa sortie il y a un mois.

Vidéo 2 en bas de l'article



BO Titeuf

On termine avec une Bande Originale de film, celle de Titeuf qui fait son apparition dans les bacs aujourd'hui. Pour sa 1ère apparition au cinéma, le héros de Zep a eu droit à un prestigieux maître d’½uvre : rien d'autre que Jean-Jacques Goldman ! Il s'est entouré de plusieurs amis comme Johnny Halliday, James Blunt, ou Grégoire. Le film sort le 6 avril. Je vous propose d'écouter « Les filles ça sert à quoi ? » avec Bénabar, Francis Cabrel, Alain Souchon et Jean-Jacques Goldman.

Player en bas de l'article