SUPERBUS lance l'album hommage à Téléphone

Près de 30 ans après la séparation du groupe aux innombrables tubes ("Un autre monde", "New York avec toi", "Ca, c'est vraiment toi", "Le jour s'est levé", etc.), sa discographie va être toilettée: les cinq albums studios vont être remastérisés à partir des bandes originales, a indiqué dans un communiqué Warner Music France.

Lancée le 20 novembre, cette campagne de rééditions s'accompagnera également d'un nouveau Best of (disponible en versions deux cd ou trois cd) et de deux intégrales (une de 10 cd, l'autre de 11 vinyles), précise la maison de disques.

Au total, des raretés et "16 documents jamais entendus" sont promis pour les fans les plus mordus du groupe, dont des maquettes, des démos et des improvisations en studio.

Comme d'autres artistes ces dernières années (Goldman, Renaud, Aznavour, Dutronc), Téléphone va également faire l'objet d'un album hommage de reprises par des artistes actuels. La sortie de ce disque "Ca, c'est vraiment nous" (Parlophone), est annoncée pour le 30 octobre, avec un premier extrait attendu vendredi: la reprise de "Un autre monde" par le groupe français Superbus.

Le quatuor, composé de Jean-Louis Aubert (chant, guitare), Louis Bertignac (guitare), Corinne Marienneau (basse) et Richard Kolinka (batterie), a marqué le rock français avec quelque 6 millions de disques vendus et des concerts intenses.

Découvrez "Un autre monde" chanté par le groupe SUPERBUS