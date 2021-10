Berlin (AFP). Grève chez Lufthansa mardi sur les vols long-courrier au départ d'Allemagne et le fret   

Le syndicat allemand des pilotes Cockpit, en conflit ouvert avec la direction du groupe aérien Lufthansa depuis plus d'un an, a annoncé une nouvelle grève pour mardi, qui touchera les vols Lufthansa long-courrier au départ d'Allemagne et le fret. Le mouvement, le 13ème en 18 mois, débutera à 08H00 (06H00 GMT) et prendra fin à minuit (22H00 GMT). Cockpit et Lufthansa bataillent âprement entre autres sur les conditions de départ en retraite des pilotes. Sur fond de négociations très tendues, le syndicat a appelé à la grève à répétition, notamment pendant les mois d'hiver 2014/2015. Les derniers arrêts de travail remontent à mars dernier. Après le crash d'un avion de Germanwings, compagnie du groupe Lufthansa, dans les Alpes françaises fin mars, Cockpit avait suspendu ses grèves, et les négociations avec la direction avaient repris ces derniers mois. Dans un communiqué, le syndicat explique avoir fait d'importantes concessions, mais sans trouver de terrain d'entente avec la direction. Cockpit accuse Lufthansa de vouloir "briser les structures sociales" au sein du groupe et "affaiblir le syndicat". Pour faire face à la concurrence des compagnies low-cost, Lufthansa, qui chapeaute outre la compagnie du même nom Germanwings, Swiss et Austrian Airlines, a mis sur les rails une vaste réorganisation avec pour objectif de transférer ses liaisons nationales et moyen-courrier à sa branche low-cost Germanwings. Certains personnels de la compagnie voient dans cette mesure une menace pour leur statut et leur rémunération. Lors des grèves précédentes, Lufthansa, premier groupe aérien européen, a réussi à atténuer les effets sur les passagers et éviter le chaos en prévenant les clients, en faisant voler des pilotes qui occupent d'autres fonctions au sein du groupe, et en coopérant étroitement avec l'opérateur du rail Deutsche Bahn.

