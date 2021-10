Paris (AFP). Euro-2016: l'Angleterre première qualifiée, Rooney rejoint Charlton

L'Angleterre est le premier pays à se qualifier sur le terrain pour l'Euro-2016, en écrasant le modeste Saint-Marin (6-0), avec en prime une nouvelle marque historique, puisque Wayne Rooney a rejoint Sir Bobby Charlton au rang de meilleur buteur de la sélection anglaise avec un 49e but international. . L'Angleterre, premier de cordée Dans cette poule E largement à sa portée, l'Angleterre, pays qui a inventé le foot, est donc devenu le premier à décrocher -sportivement- son billet pour le tournoi français avec une 7e victoire en autant de matches, sur la pelouse cabossée du très faible Saint-Marin, classé 193e nation Fifa sur 209. L'équipe aux "Trois Lions" devra maintenant travailler pour ne pas rater son Euro et faire oublier un Mondial-2014 désastreux au Brésil avec une élimination sans gloire au premier tour dans le groupe D derrière le Costa Rica, l'Uruguay et l'Italie (aucune victoire, 1 nul, 2 défaites). L'autre match du groupe fut complètement fou: la Suisse a renversé la situation avec 3 buts entre la 80e et la 90+4e (3-2) pour l'emporter contre la surprenante Slovénie et conserver sa 2e place. . Rooney rejoint Charlton Dimanche, un seul visage fera sans doute l'ouverture des pages sportives dans les journaux anglais: celui de Wayne Rooney, qui a donc rejoint dans l'histoire du foot de son pays la légende Sir Bobby Charlton, le meilleur buteur de la sélection anglaise, en inscrivant son 49e but international. A l'occasion de sa 106e sélection, le buteur de Manchester United a bénéficié dès la 13e minute d'un penalty. Après avoir déjà rejoint Gary Lineker en juin, il n'a pas laissé passer cette occasion d'égaler, à 29 ans seulement, l'un des très grands du football anglais, champion du monde en 1966. Rooney devra patienter jusqu'à mardi soir et un match à Londres contre la Suisse pour espérer battre le record de Charlton à la maison. . L'Espagne en tête La "Roja", tenante du titre, a profité de sa victoire contre la Slovaquie (2-0, buts de Jordi Alba et Iniesta) pour ravir la tête de la poule C à cette dernière, à égalité de points. Dans ce groupe, l'Ukraine a giflé le Bélarus 3 à 1, s'assurant ainsi de finir dans les trois premiers du groupe. . Sloutski bat Zlatan, sur une jambe L'entraîneur du CSKA Moscou Leonid Sloutski a bien démarré sa mission redressement à la tête de la sélection russe après le limogeage de l'Italien Fabio Capello. La Russie s'est ainsi imposée (1-0) chez elle aux dépens de la Suède de Zlatan Ibrahimovic, remplacé à la pause pour une douleur à priori sans gravité à une jambe. Avec ce succès dans le groupe G, les Russes, 3e, recollent à un point des Suédois, 2e. En tête du groupe, l'Autriche a pris le meilleur sur la Moldavie (1-0), mais le résultat des Russes l'a empêchée de se qualifier dès ce samedi soir. . Dernière ligne droite Le temps presse. Les qualifications directes s'achèvent le 13 octobre pour rejoindre la France, assurée de participer en tant qu'organisateur de l'Euro-2016 (10 juin-10 juillet), premier championnat européen des nations à 24 équipes. Les premiers et deuxièmes des neufs groupes, ainsi que le meilleur troisième, se qualifient directement. Les huit autres troisièmes s'affrontent en barrages pour les quatre derniers tickets. Le tirage au sort des barrages aura lieu le 18 octobre à Nyon, en Suisse, au siège de l'UEFA. Les barrages aller se dérouleront des 12 au 14 novembre, les matches retour des 15 au 17 novembre. Le tirage au sort des groupes de la phase finale aura lieu à Paris le 12 décembre.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire