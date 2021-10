Basket : Mondeville se retrouve contre Montpellier

Brillantes en début de match, les Mondevillaises ont rapidement mené 9-0 (3') puis 20-6 (7'). Adroites, agressives, volontaristes, elles cueillaient Montpellier à froid. Un moment de flottement venait relancer les débats dans le deuxième quart-temps (26-23, 16'), mais l'USOM se reprenait immédiatement et infligeait un 10-0 à son adversaire (39-23, 18'). Valeriya Berezhynska avait lancé la machine, au coup d'envoi, Lenae Williams et KB Sharp, entre autres, prenaient le relais. « On a été capable de poser des problèmes à plusieurs endroits en attaque », apprécie l'entraîneur Hervé Coudray.

Mené de douze points à la mi-temps (39-27), Montpellier accélérait l'allure au retour des vestiaires et Mondeville, après avoir tenu bon défensivement, finissaient par accuser le coup (46-40, 28'). Mais contrairement aux matchs précédents, il ne craquait pas, reprenant même de l'air. Dans le dernier quart-temps, Alicia Poto maintenait Montpellier en vie sans pouvoir néanmoins réaliser le hold-up. « Les joueuses ont mis du coeur dans l'intensité défensive en particulier, note Hervé Coudray. Elles avaient envie de prouver qu'elles étaient capables de faire mieux que ça. Gagner un match, surtout contre Montpellier, redonne un peu de confiance, que ce soit les unes vis-à-vis des autres, avec le staff, par rapport au travail effectué. Ça va rassurer certaines joueuses. » Les Mondevillaises se devaient de confirmer cette victoire, mercredi 23 mars en Coupe de France contre Aix avant de se déplacer à Saint-Amand samedi 26 mars. Les Mondevillaises n'auront pas atteint leurs objectifs cette saison, mais la réaction d'orgueil enfin démontrée contre Montpellier témoigne d'une chose : elles n'ont pas abdiqué.