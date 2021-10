Beyrouth (AFP). Syrie: 26 morts dans un double attentat à la voiture piégée, dont un dignitaire druze

Vingt-six personnes ont été tuées vendredi dans un double attentat à la voiture piégée dans le sud de la Syrie, dont un dignitaire druze connu pour être hostile au régime de Bachar al-Assad et aux extrémistes islamistes, a indiqué l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH). "Le nombre de victimes des attentats à la voiture piégée en périphérie de Soueida vendredi a monté à 26 morts, dont un important cheikh druze. Quelque 50 autres personnes sont blessées", a déclaré Rami Abdel Rahmane, directeur de l'ONG, qui avait précédemment fait état de huit morts. "Cheikh Wahid al-Balous a été tué dans un attentat à la voiture piégée alors qu'il conduisait dans la périphérie de la ville de Soueida", avait-il indiqué plus tôt dans la journée. Une deuxième voiture piégée avait explosé près de l'hôpital où les blessés avaient été transportés, dans le quartier de Dahr al-Jabal. Soueida est le fief de la minorité druze qui représente environ 3% de la population syrienne. "Cheikh al-Balous était le chef du groupe 'Les cheikhs de la dignité', qui s'est donné pour mission de protéger les zones druzes en Syrie", a indiqué à l'AFP Malek Abou Kheir, un journaliste de Soueida qui connaissait Balous. Ce groupe a combattu le Front al-Nosra, la branche syrienne d'Al-Qaïda, dont les membres ont tenté de s'infiltrer dans la province de Soueida, ainsi que l'autre groupe jihadiste Etat islamique (EI). Le cheikh s'était opposé à ce que les recrues de l'armée syrienne originaires de Soueida soient envoyés combattre hors de la province, et s'est élevé à plusieurs reprises à la fois contre les groupes jihadistes et le régime de Bachar al-Assad, a-t-il ajouté. Le Conseil des ministres syriens a condamné les "explosions terroristes ayant visé Soueida, tuant et blessant des citoyens innocents", a rapporté Sana. "Le peuple syrien ne cèdera pas devant ces actes lâches et continuera à combattre avec courage le terrorisme", selon un communiqué officiel. La communauté druze a été divisée depuis le début de la guerre en Syrie il y a plus de quatre ans, certains combattant aux côtés des forces du régime, d'autres ayant pris fait et cause pour les rebelles. Des milliers de Druzes ont refusé de faire leur service militaire et pris les armes pour défendre leurs territoires. Issus du chiisme et plus particulièrement de l'ismaélisme, les druzes pratiquent une religion ésotérique qui relève à la fois du mysticisme musulman et de la pensée coranique. Leur doctrine secrète n'est révélée qu'aux initiés.

