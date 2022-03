Lisbonne (AFP). Amical: la France avec Fekir d'entrée contre le Portugal

Le sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps a, comme attendu, aligné un duo composé de Karim Benzema et de Nabil Fekir en attaque pour affronter le Portugal en match amical, vendredi à Lisbonne. Ce sera la première titularisation de Fekir, 22 ans, en cinq sélections. Benzema, absent au mois de juin sur blessure, retrouve lui son poste d'avant-centre N.1. Derrière ce duo, Deschamps a fait dans le classique avec un milieu à quatre, composé de Yohan Cabaye, en sentinelle, Moussa Sissoko et Blaise Matuidi sur les côtés droit et gauche, et Paul Pogba dans une position axiale légèrement plus avancée. En défense, Laurent Koscielny est associé dans l'axe avec Raphaël Varane. Bacary Sagna occupe le couloir droit et Patrice Evra le gauche. Hugo Lloris, capitaine, est dans les cages. Composition des équipes: France: Lloris (cap.) - Sagna, Varane, Koscielny, Evra - Sissoko, Cabaye, Matuidi, Pogba - Fekir, Benzema Portugal: Patricio - Vieirinha, Pepe, Carvalho, Eliseu - Adrien, Danilo, Joao Mario - Nani, Eder, Cristiano Ronaldo (cap.)

