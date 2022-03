Réfugiés : les régions normandes pourraient débloquer 50 000€

La somme serait allouée à des associations oeuvrant pour l’accueil des réfugiés.

“Face aux drames insupportables qui se succèdent à nos frontières, la Normandie ne peut rester sans agir. L'Histoire de notre région nous oblige. Nous savons, ici, le prix de la liberté et la valeur des Droits de l’Homme. Devant l’urgence, nous déclarons Haute et Basse-Normandie Régions solidaires", déclarent Nicolas Mayer-Rossignol et Laurent Beauvais, présidents des deux régions.

Les élus socialistes ont aussi indiqué travailler de concert "avec les bailleurs sociaux sur les moyens afin de faciliter l'accueil et l'hébergement des populations en détresse".

"Devant le drame humain dont personne ne peut ignorer l’ampleur, nous appelons chacun à la solidarité. Il en va de notre dignité collective et de nos valeurs. Il n’y a pas de place pour le repli sur soi en Normandie.”, souligne Nicolas Mayer-Rossignol et Laurent Beauvais.