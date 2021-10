Le buzz internet du jour est signé Norman.

Norman est l'un des co-fondateur du Velcrou, un trio de comédiens qui lâchent leur humour acide et parfois incompréhensible dans des vidéos courtes sur le net. Norman fait aussi des vidéos tout seul et les poste sur son sitenormanfaitdesvidéos.com. Sa dernière vidéo s'appelle « Le Retard », et dans ce court-métrage, il nous explique les vraies raisons de ses retards répétés. Peut-être vous reconnaissez vous dans ce récit ? C'est bien réalisé, bien monté, et très drôle. Regardez.