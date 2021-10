L'industrie de la musique éléctronique est à Miami

Fondé en 1998, ce festival est considéré comme un des meilleurs festivals de musique électronique en plein air. Pour l'édition précédente, environ 85.000 personnes en provenance de 65 pays ont envahi Miami pour voir plus de 250 artistes sur 16 scènes différentes. Le festival a été élu Meilleur évènement musical aux International Dance Music Awards en 2009, 2008, 2007 et 2005, et Meilleur festival international de musique dance aux Ibiza DJ Awards en 2008. Le festival prend de l'ampleur cette année avec une programmation incluant Duran Duran, Disco Biscuits, Moby, Cut Copy, Sasha, Kaskade 1, David Guetta, Crystal Castles, les Chemical Brothers, Tiesto, Deadmau5, Carl Cox, Chromeo, will.i.am, Rusko, NERO, CSS et Empire of the Sun.Un pass trois jours coûte $219,95 (€159,60) et un pass VIP $499,95 (€362,80).