Paris (AFP). Euro 2016: les Pays-Bas menacés après un exploit islandais

L'Islande a fait un grand pas vers la qualification pour la phase finale de l'Euro-2016 en réalisant l'exploit de battre des Pays-Bas (1-0), en grand danger, jeudi lors de la septième journée des qualifications. Grâce à un penalty de Gylfi Sigurdsson (51e), les Islandais sont plus que jamais premiers de leur groupe A avec 18 points, soit huit de mieux que leur victime du soir. Cet écart à trois journées de la fin des qualifications risque d'être difficile à combler pour les Oranje, demi-finalistes du dernier Mondial et qui ont pourtant tenté de se relancer avec un nouveau sélectionneur. La campagne qualificative très mitigée a en effet déjà coûté sa place à Guus Hiddink, mais l'arrivée de Danny Blind sur le banc n'a pas résolu tous les problèmes de la sélection néerlandaise. Les Pays-Bas se déplacent dès dimanche en Turquie, tenue en échec jeudi par la modeste Lettonie (1-1) et engluée à sa quatrième place (9 pts), avec la nécessité de s'imposer. Les Néerlandais comptent en effet désormais six longueurs de retard sur le deuxième, la République tchèque, vainqueur 2-1 du Kazakhstan grâce à un doublé de Milan Skoda en fin de match (74e, 86e). La République tchèque se déplacera en Lettonie dimanche tandis que l'Islande pourra tenter de valider sa qualification pour le premier Euro de son histoire, à domicile contre le Kazakhstan. - Première aussi pour Israël ? - Grâce à l'inévitable Gareth Bale, buteur à la 82e minute, et un court succès contre Chypre (1-0), le Pays de Galles aussi pourra tenter de se qualifier dès ce week-end en recevant Israël. Les Gallois sont premiers du groupe B avec 17 points, à trois longueurs devant la Belgique, pourtant vainqueur à domicile de la Bosnie-Herzégovine (2-1). Israël, troisième avec 12 points après avoir étrillé Andorre (4-0), se présentera au Pays de Galles avec l'envie d'accrocher, à terme, la première qualification à un Euro de son histoire. Dans le groupe H, l'Italie a profité de la contre-performance de la Croatie en Azerbaïdjan (0-0) pour prendre la tête, en battant Malte 1-0 grâce à Graziano Pellè (69e). Elle compte désormais un point de mieux que la Croatie (15 contre 14), et deux de mieux que le premier non-qualifié, la Norvège. Cette dernière peut toutefois encore rêver de qualification après son court succès en Bulgarie (1-0), même si la réception de la Croatie dimanche s'annonce très périlleuse.

