À Caen, Joël Bruneau veut "garder la capacité d'investir"

Vous n'avez pas porté plainte suite aux actions des agriculteurs à Caen. Pourquoi ?

"Parce que nous n'avons pas subi sur le patrimoine de la ville des dégradations importantes. Nous avons eu bien évidemment à déplorer des tâches de nettoyage, comme c'est souvent le cas après les manifestations, quelles qu'elles soient."

Quelles sont vos priorités pour Caen ?

"Notre objectif, c'est avoir des fondamentaux budgétaires stables. Nous allons donc continuer à avoir cette politique de gestion de bon sens. Au moment où les ressources diminuent, il faut moins dépenser pour garder la capacité à investir pour l'avenir. Nous avons aujourd'hui du patrimoine un peu disséminé dans la ville que nous allons pour partie céder, comme d'anciens logements de fonction d'instituteurs etc. Autre priorité de ce mandat : l'école Authie-Nord sur le Chemin-Vert sera reconstruite et deviendra un pôle dédié à l'enfance pour la rentrée 2018. Puis, pour 2019, une nouvelle école verra le jour sur le site de l'ancien collège Lemière. Elle accueillera les enfants de l'école Lemière et de l'école Duc Rollon".

Et l'agglomération ?

"Nous allons poursuivre notre politique de mutualisation. L'autre levier que je souhaite actionner, c'est celui qui permettra d'avoir une communauté d'agglomération qui corresponde à son bassin de vie. C'est-à-dire que nous portions un projet élargi avec nos voisins. Cette communauté urbaine pourrait être créée au 1er janvier 2017. Nous avons déjà un dialogue construit avec les communautés de communes de Thue-et-Mue et Plaine Sud".

Quels intérêts ?

"Il y a l'incitation en termes de dotations budgétaires de l'État. Elle est majorée par habitant. Mais au-delà, il s'agit de favoriser des mutualisations et des rapprochements entre les communes. Et puis, avec les nouvelles modalités, une ville comme à Fécamp va pouvoir devenir communauté d'agglomération. Il est donc important que Caen la mer joue, si ce n'est en Ligue des Champions au moins en Ligue 1 ! J'ai beaucoup de respect pour Fécamp mais dans la Normandie de demain, Caen n'est pas Fécamp."

Vous aviez promis une baisse du taux d'imposition pendant votre campagne. Pari réussi ?

"Oui, ça n'était pas un gadget. Quand je prends un engagement, c'est que je sais qu'il est tenable. En baissant les taux d'1 % par an, cela permet de stabiliser les impôts et de ne pas les voir sans cesse augmenter. Je n'ai pas promis aux Caennaises et aux Caennais de leur décrocher la lune. Il s'agit surtout d'un signal mais qui ne va pas diminuer les impôts par deux".

Sur le front de l'économie et de l'emploi, de bonnes nouvelles ?

"Pour n'en citer qu'une, le numérique constitue l'une de nos filières d'excellence. Nous avons donc décidé d'acquérir, via Normandie Aménagement, l'ancien garage Renault face aux Rives, pour créer un accélérateur numérique. La proximité de la gare sera attractive pour de jeunes chefs d'entreprise qui ont besoin d'aller à Paris".

Quels projets pour le centre-ville ?

"Nous sommes en phase de travail pour un plan global d'aménagement du château qui a vocation à devenir la première entrée dans la ville pour les touristes. Nous planchons aussi sur la reconfiguration de la signalisation dans le centre. Nous espérons toujours un marché couvert pour 2017/2018, dans le secteur de la place de République. Mais il ne s'agit pas non plus de faire n'importe quoi. Le but est de renforcer la vitalité du commerce de centre-ville. Il y a aussi un aspect patrimonial, d'insertion dans la ville. Si nous construisons sur le parking face au Conseil général, il faut que ce soit quelque chose de qualité. Il faut que ce soit attractif".

Ancien cinéma, ancien palais de justice. Du neuf ?

"Nous avons cofinancé une étude sanitaire sur le palais Fontette. Elle est en cours. Nous conservons l'idée de créer un lieu qui rassemblerait une offre de congrès et d'hôtellerie et peut-être de commerces, liée à l'accueil. Sur l'îlot Belivet, l'espace urbain sera reconfiguré avec le passage du tramway. L'ancien cinéma doit clairement être supprimé. Nous sommes en relation avec Pathé et le propriétaire des deux commerces en rez-de-chaussée à ce sujet. L'idée, c'est aussi de valoriser l'Hôtel de Thaon".