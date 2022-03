Paris (AFP). Téléphone va revivre le temps d'un concert surprise à Paris

Trois ex-membres de Téléphone vont faire revivre le groupe le temps d'un concert surprise à Paris, le 11 septembre, a annoncé mercredi RTL, même si leur label précise qu'il ne s'agit pas à ce stade d'une reformation du groupe dissous en 1986. Annoncé sous le nom "Les Insus?" au Point Éphémère, une petite salle parisienne, ce concert, déjà complet, réunira en fait Jean-Louis Aubert, Louis Bertignac et Richard Kolinka, affirme RTL. La bassiste historique du groupe, Corinne Marienneau, en froid avec les autres membres, ne fera pas partie de ce concert, selon la radio. "S'ils ont envie de jouer ensemble personne ne peut ni leur interdire, ni leur reprocher, mais ils reforment rien du tout? ils jouent ensemble", explique-t-elle à la station. En décembre 2013, les trois ex-Téléphone ont déjà joué ensemble le temps d'une soirée parisienne. Le Point Éphémère, joint par l'AFP, a refusé de confirmer ces informations. Sur son site internet, la salle présente le groupe affublé d'un gros point d'interrogation avec cette légende: "S?il y a un concert rock à ne pas louper cette année, c?est celui-ci?" La maison de disques du groupe, Parlophone, a assuré pour sa part que ce concert était "une surprise" y compris pour elle. Mais "il ne s?agit en aucun cas d?une reformation ou du début d?une longue série de concerts", a assuré un porte-parole du label. Ce concert surprise intervient alors que le groupe phare du rock français entre 1976 et 1986 va avoir l'honneur à l'automne d'une réédition de ses cinq albums studio, d'une intégrale et d'un album hommage de reprises par des artistes actuels. Le quatuor, composé de Jean-Louis Aubert (chant, guitare), Louis Bertignac (guitare), Corinne Marienneau (basse) et Richard Kolinka (batterie), a marqué le rock français avec quelque 6 millions de disques vendus et des tubes baptisés "Un autre monde", "New York avec toi" ou "Ça, c'est vraiment toi". Une éventuelle reformation a maintes fois été évoquée depuis la séparation en 1986. En 2010, par exemple, Louis Bertignac avait indiqué que des contacts avaient été pris pour une tournée et des concerts au Stade de France, un projet jamais concrétisé.

