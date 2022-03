Rentrée scolaire : les derniers ajustements dans le Calvados

Une classe devait fermer dans les écoles primaires de Cresserons, Equemauville, Lantheuil, Rocquancourt et Jean Guehenno à Caen. Ce ne sera finalement pas le cas, en raison des effectifs réels à la rentrée hier, mardi 1er septembre. Idem pour les Regroupements pédagogique intercommunaux (RPI) d'Aubigny Soulangy et Saint-Pierre Canivet et celui de Billy Chicheboville et Saint-Contest.

A contrario, deux classes devaient ouvrir à l'école primaire Claude Monet d'Honfleur et à la maternelle Pablo Neruda d'Ifs. Mais à la rentrée, le nombre d'élèves présents n'a pas permis de confirmer ce scenario.

Par ailleurs, toujours en raison de la fréquentation de ces établissements, la direction académique a fait le choix de supprimer deux classes à l'école primaire Albert Camus de Condé-sur-Noireau et au sein du RPI Beaumont-en-Auge Clarbec et Reux.

En revanche, l'école maternelle de Biéville-Beauville, l'école élémentaire Jean Goueslard de Fleury-sur-Orne et l'école primaire de Saint-Aubin d'Arquenay voient elles des classes ouvrir pour cette rentrée.

« Ce sont des ajustements volontairement modestes », a précisé Jean-Charles Huchet, le directeur académique. Un résultat qui selon lui ne peut être obtenu que par « un engagement fort des élus sur la fiabilité des effectifs » présentés au printemps.

Le Calvados compte encore par ailleurs une vingtaine d'écoles isolées, c'est-à-dire avec une seule classe. « C'est beaucoup trop », a rappelé le directeur académique. Celles-ci sont vouées à disparaître. Ecoutez-le :

Cette année, 25 écoles ont fusionné dans le département.