38ème Edition de la fête de la terre

La fête de la terre prend ses quartiers à Roiville cette année, petite commune de 138 habitants près de Vimoutier dans l'Orne.

Théâtre de nombreuses animations pour petits et grands, cette manifestation se veut chaleureuse et conviviale. 5 000 visiteurs sont attendus pour découvrir l'univers agricole et rencontrer les agriculteurs et producteurs de la région.

Le programme d’animations est bien fournit comme nous l'explique Thibault Paré, Responsable des animations de la Fête de la Terre.